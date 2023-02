Un tipo di società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SNC

Significato/Curiosita : Un tipo di societa La società consortile (S.c.a.r.l.), nel diritto societario italiano, è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile italiano, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili. Sigle Senza numero civico

Società in nome collettivo – tipo di società di persone

– tipo di società di persone Sistema nervoso centrale

Shergottites Nakhlites Chassignites – un tipo di meteoriti Codici SNC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto General Ulpiano Paez di Salinas (Ecuador)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto General Ulpiano Paez di Salinas (Ecuador) SNC – codice vettore ICAO di Air Cargo Carriers

– codice vettore ICAO di Air Cargo Carriers snc – codice ISO 639-3 della lingua sinaugora Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «SNC» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

