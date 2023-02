Tipo di repubblica come quella italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di repubblica come quella italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PARLAMENTARE

Significato/Curiosita : Tipo di repubblica come quella italiana La Repubblica Sociale Italiana (RSI), anche conosciuta come Repubblica di Salò, fu un regime collaborazionista della Germania nazista, esistito tra il settembre 1943 e l'aprile 1945, voluto da Adolf Hitler e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l'armistizio di Cassibile. Il parlamentare è un soggetto membro di un parlamento o di un congresso. In un sistema bicamerale, i parlamentari si dividono generalmente in deputati e senatori (con diverse denominazioni a seconda della storia nazionale). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

