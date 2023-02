Tipico dolce natalizio - Cruciverba

Il panforte è un tipico dolce natalizio che ha origini molto antiche: le prime testimonianze scritte risalgono all'anno Mille. A quel tempo veniva chiamato Pane Natalizio o Pane Aromatico o Pan Pepatus.

Il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pana'to()/, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pana'tu()/ , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pane'tu()/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pani'tu()/) è un tipo italiano di pane dolce e torta di frutta, originario di Milano, solitamente preparato e gustato in occasione del periodo natalizio nell'Europa occidentale, meridionale e sud-orientale, ma anche in Sud America, Eritrea, Australia, Stati Uniti e Canada.