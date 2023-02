Tinta con la pece - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tinta con la pece. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERA

Significato/Curiosita : Tinta con la pece I fuochi d'artificio sono un tipo di esplosivo formato da polvere pirica e altri elementi chimici che all'atto dell'esplosione genera colorati effetti luminosi e sonori. Vengono accesi dal pirotecnico. Geografia Nera – fiume dell'Italia

– fiume dell'Italia Nera – fiume della Russia

– fiume della Russia Nera – fiume della Serbia

– fiume della Serbia Nerà – isola della Grecia, nel Dodecaneso Altro Nera – singolo di Irama del 2018

– singolo di Irama del 2018 Tomba Nera – monumento archeologico a Cernihiv, Ucraina

