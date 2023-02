Timbri aggiornabili - Cruciverba

Pierre Louis Joseph Boulez ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[pj.bu'lz]; Montbrison, 26 marzo 1925 – Baden-Baden, 5 gennaio 2016) è stato un direttore d'orchestra, saggista e compositore francese di musica contemporanea.

La Dataria apostolica (originariamente denominata "Dataria de' Brevi", e successivamente "Dataria de' Brevi e de' Lotti") era un importante ufficio della Curia romana creato nel XIV secolo con competenze in materia di benefici ecclesiastici e di grazie; era presieduto da un datario, che non era necessariamente un cardinale, anche se per consuetudine, l'incarico era quasi sempre ricoperto da un porporato. Prima della riforma della Dataria del 1908, per lunghi periodi il titolo di datario non fu in uso e la Dataria rimase presieduta da un pro-datario.