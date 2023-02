Tessuto lavorato come la batista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto lavorato come la batista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LINONE

Significato/Curiosita : Tessuto lavorato come la batista La tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i fili di trama e ordito per costruire un tessuto. I Linoni erano una stirpe slava, che era insediata dal IX all'XI secolo nella zona dell'odierno Prignitz occidentale a nordovest della regione del Brandeburgo. Il loro avamposto era Lunkini (anche Lunzini), oggi Lenzen. Essi intrattenevano stretti rapporti con i vicini Obodriti, dalla cui stirpe essi stessi probabilmente discendevano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: tessuto; lavorato; come; batista; tessuto artificiale; tessuto per kilt; tessuto di cotone; Leggero tessuto per abiti; Una protesta organizzata dei lavorato ri per motivi etici; Viene lavorato a Volterra; Un lavorato re del marmo; Un associazione per i lavorato ri; Intensamente profumati come i semi dell anice; Nei fumetti è come sigh; come la gola di chi ha bisogno di bere; Melodiose come uccellini; Li governò Fulgencio batista fino al 1959; Cerca nelle Definizioni