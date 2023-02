La terza desinenza verbale - Cruciverba

Il verbo è la parte variabile del discorso che esprime un'azione ( "io sciolgo") o un modo di essere (eµ "io sono Giovanni"); questa espressione può riferirsi al tempo passato, presente e futuro; può essere vista come realtà, eventualità, desiderio, ordine; in corso del suo svolgimento in sé per sé, nei suoi risultati; può essere fatta o subita dal soggetto.

Sigle

Istituto ricerche esplosivistiche – Istituto di ricerca e museo dell'esplosivistica di Parma

– Istituto di ricerca e museo dell'esplosivistica di Parma Institute of Radio Engineers – predecessore dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

– predecessore dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) InterRegioExpress – treno della Deutsche Bahn

– treno della Deutsche Bahn Istituzioni di ricovero e di educazione – ente pubblico veneziano di assistenza e beneficenza

Geografia

Ire – fiume, immissario del Lago di Annecy, Francia

– fiume, immissario del Lago di Annecy, Francia Iré-le-Sec – comune del dipartimento della Mosa, Francia

– comune del dipartimento della Mosa, Francia Le Bourg-d'Iré – comune del dipartimento del Maine e Loira, Francia

Codici

IRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Irecê, Brasile

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Irecê, Brasile ire – codice ISO 639-3 della lingua iresim

Altro