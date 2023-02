Il tasto del computer per uscire da un programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto del computer per uscire da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Il tasto del computer per uscire da un programma Una scorciatoia da tastiera (in inglese keyboard shortcut), in informatica, è la pressione di due o più tasti contemporaneamente che richiamano una certa operazione di un software o del sistema operativo di un PC. Il significato del termine "scorciatoia da tastiera" può variare in relazione al produttore del software. Ad esempio, Microsoft differenzia le scorciatoie da tastiera dai tasti di scelta rapida: i primi consistono di specifiche combinazioni di tasti usate per ... Eurovision Song Contest (ESC) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER).

(ESC) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER). Electronic Speed Control (ESC) - circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico.

(ESC) - circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico. Electronic Stability Control (ESC) - sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli.

(ESC) - sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli. Escape (ESC) - tasto in una tastiera per computer.

(ESC) - tasto in una tastiera per computer. ESC – disco degli Zierler del 2015. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

