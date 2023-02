Superare un ostacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superare un ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALTARE

Significato/Curiosita : Superare un ostacolo Il salto ostacoli è un termine che identifica una disciplina dell'equitazione, la quale vede impegnato il binomio uomo-cavallo, nell'interpretazione e risoluzione di un percorso ad ostacoli. Nell'accezione comune, si parla di concorso ippico. La locuzione saltare lo squalo (in inglese jumping the shark) appartiene alla terminologia televisiva e cinematografica. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: superare; ostacolo; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale…; Estremo da non superare ; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale..; superare nuovamente... un passo montano; Un ostacolo davanti alla trincea; Un ostacolo di filo spinato; L universitario arrivato all ultimo ostacolo ; Quelle architettoniche sono un ostacolo per molti; Cerca nelle Definizioni