Strada per ciclisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada per ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PISTA

Significato/Curiosita : Strada per ciclisti Il ciclismo su strada è la specialità più popolare e più seguita tra quelle del ciclismo sportivo. Si svolge sulle strade di tutti i giorni, senza aver bisogno di usufruire di particolari strutture dedicate come accade invece per altre specialità come il ciclismo su pista o il BMX. Aviazione Pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei Sport Pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: Nell'automobilismo e nel motociclismo la pista è un circuito chiuso ad anello che presenta una serie di rettilinei e di curve chiamato anche autodromo Nell'atletica leggera la pista è formata da due rettilinei e due curve ed è suddivisa in 6 o più spesso 8 corsie. Le piste più comuni, quelle all'aperto, hanno una misura alla corda di 400 metri, mentre quelle indoor misurano 200 metri Nel ciclismo la pista è detta velodromo ed è composta da due rettilinei e due curve paraboliche, il cui profilo è cioè inclinato per vincere la forza centrifuga. La lunghezza è variabile, usualmente compresa fra i 200 e i 500 metri Nello sci alpino la pista è un tratto di pendio montano attrezzato con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso Nello sci nordico la pista è un tratto di neve battuta per permettere agli sci di scivolare meglio e praticare questo sport Negli sport di pattinaggio sul ghiaccio si usa la pista di ghiaccio e la pista di pattinaggio di velocità su ghiaccio

– percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: Altro Pista – album di Daniela Goggi del 1986

– album di Daniela Goggi del 1986 Pista ( track ) – in elettronica, collegamento elettrico di un circuito stampato

( ) – in elettronica, collegamento elettrico di un circuito stampato Pista! – programma televisivo italiano per ragazzi del 1986/1987

– programma televisivo italiano per ragazzi del 1986/1987 Pista frenante – nel linguaggio del ciclismo, parte dei cerchi, dove il pattino del freno si chiude sul cerchio stesso per rallenatare il moto di rotazione Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «pista» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: strada; ciclisti; Permette il pagamento ai caselli autostrada li; Una strada lungo la costa; Un fuoristrada con tutte le comodità; Un riparatore lungo la strada ; I ciclisti le percorrono ansimando; La città ligure meta di una gara ciclisti ca; Arduo... per i ciclisti ; Storica squadra ciclisti ca; Cerca nelle Definizioni