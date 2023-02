Stampato dalla zecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stampato dalla zecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONIATO

Significato/Curiosita : Stampato dalla zecca La banconota da 50.000 lire è stata uno dei tagli di cartamoneta della lira italiana circolante prima dell'introduzione dell'euro, stampata in diverse emissioni dal 1967 fino al 1999. Generazione X è una locuzione diffusa nel mondo occidentale per descrivere la generazione di coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980. Il termine è stato coniato dallo scrittore canadese Douglas Coupland. Fa seguito alla generazione dei baby boomers ed è seguita dalla Generazione Y. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: stampato; dalla; zecca; stampato da computer; stampato nella mente; stampato pubblicitario; Tipo di contratto stampato su polizze; Si cala in mare dalla nave; È intaccata dalla carie; I dispositivi che agevolano il decollo dalla portaerei; Si ottiene dalla morfina; Arnese della zecca ; Viene battuta nella zecca ; Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca ; Lo è un ritratto azzecca tissimo; Cerca nelle Definizioni