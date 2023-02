La stampante che scrive un carattere per volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stampante che scrive un carattere per volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SERIALE

Significato/Curiosita : La stampante che scrive un carattere per volta Una porta parallela (detta anche LPT, dall'inglese Line Printer, termine derivato da Line Printer Terminal), in elettronica e nell'informatica, è un'interfaccia usata inizialmente per collegare un computer a una stampante o a un plotter e in seguito, nella versione bidirezionale, impiegata anche per altre periferiche tra le quali scanner, unità ZIP, hard disk, lettori di CD-ROM e webcam. Il serial killer, o assassino seriale, è un pluriomicida di natura compulsiva, che uccide persone spesso con tratti comuni quali l'età, il sesso o la professione o con specifiche preferenze verso bambini, donne o uomini, con o senza regolarità temporale e con un modus operandi caratteristico. Solitamente, le vittime scelte dal serial killer sono sostitute di un'altra persona la quale è il vero oggetto della sua rabbia o compulsione. La natura compulsiva dell'azione, talvolta priva di movente, è in genere legata a traumi della sfera emotivo-sessuale.Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili."> Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: stampante; scrive; carattere; volta; Scatolina piena d inchiostro nella stampante ; Si scrive per non scrive re; La apre e la chiude chi scrive ; scrive va testi per Battisti; Il lapsus... nello scrive re; Un carattere inclinalo; carattere usato nei PC; Una condanna di carattere politico; Festa di carattere popolare; Volano in stormi a forma di Y capovolta ; Andato... una volta ; L elegantone di una volta ; Si usa per rivolta re la terra; Cerca nelle Definizioni