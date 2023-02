Spicca in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spicca in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SP

Significato/Curiosita : Spicca in testa L'ègida (dal latino aegis, a sua volta calco del greco aigís) è lo scudo di Zeus e un tipo di protezione indossato da Atena. Codici SP – codice vettore IATA di SATA Air Açores

SP – codice FIPS 10-4 della Spagna

SP – codice ISO 3166-2:BR di San Paolo (Brasile)

SP – codice ISO 3166-2:IT della provincia della Spezia (Italia) Informatica Service pack

Stack pointer – registro dell'architettura x86

– registro dell'architettura x86 Stored procedure

Single player Politica Saadet Partisi – partito politico turco

– partito politico turco Senterpartiet – partito politico norvegese

– partito politico norvegese Socialistische Partij – partito politico olandese Religione S.P. – Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie

S.P. – Suore della Provvidenza di Montréal

S.P. – Suore della Provvidenza di St. Mary-of-the-Woods

S.P. – Suore della Provvidenza di San Vincenzo de' Paoli

S.P. – Suore di Carità di San Paolo Apostolo Trasporti Strada provinciale

SP – sigla automobilistica internazionale della Somalia

SP – targa automobilistica di La Spezia (Italia)

SP – targa automobilistica di Spittal an der Drau (Austria)

SP – targa automobilistica di Spira (Germania)

SP – targa automobilistica di Stropkov (Slovacchia) Altro SP – abbreviazione della teoria assiomatica degli insiemi di Scott-Potter

SP – abbreviazione della associazione Scout altoatesina Südtiroler Pfadfinderschaft

Sp – abbreviazione di sfalerite

SP – abbreviazione di service provider

Sp. – abbreviazione di specie, solitamente usata in coda ad un genere al posto della specifica denominazione della specie (ad esempio, Canis sp. )

) SP – abbreviazione di Società polisportiva nella denominazione di squadre sportive

Sp – tipo di ibridazione degli orbitali

SP – acronimo di shortest path

SP – fotocamera della Nikon

– fotocamera della Nikon SP – dorama del 2007-08 di Fuji TV

– dorama del 2007-08 di Fuji TV SP Energia Siciliana – azienda italiana di distribuzione di prodotti petroliferi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «S. P.» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

