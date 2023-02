Il sottomarino di Auguste Piccard - Cruciverba

Auguste Piccard (Basilea, 28 gennaio 1884 – Losanna, 24 marzo 1962) è stato un fisico ed esploratore svizzero, famoso per le sue esplorazioni della stratosfera e delle profondità marine.

Il Trieste è un batiscafo costruito in cantieri in Italia e nell'allora Territorio Libero di Trieste, progettato in Svizzera e in servizio presso la marina militare degli Stati Uniti d'America dal 1958 al 1971. Si trattava di un'imbarcazione di nuova concezione progettata da Auguste Piccard, con sfera di zavorra solidale allo scafo, cioè non separata e legata alla nave appoggio, e concepita per ospitare due membri d'equipaggio.