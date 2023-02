Sorse sul luogo dell antica Tanais - Cruciverba

Il Porto Pisano sul Don (conosciuto con molte altre varianti ortografiche, tra le quali: porto pissano, p. pissano, p. pisano, po. pisano, portto pisano, porto pisani, porto pissani, po. pisani, p. pizani, p. pisa, p. pissa, p. pisaz, p. piza, p. pixa, porto pixan, po pixam, p. pisan, porto pisam, p. pisam, porto pixam), è un antico porto, fondato dalla Repubblica di Pisa, situato su un antico ramo settentrionale del fiume Don nel mar d'Azov a ovest dall’odierna Rostov sul Don, ...

Il Reggimento Azov (in ucraino: ""; traslitterato: Polk "Azov"), dal 2014 al 2015 Battaglione Azov, denominazione con cui è tuttora comunemente conosciuto, è un'unità militare ucraina con compiti militari e di polizia. Fondato dal militare e politico suprematista bianco Andrj Blec'kyj, che ne fu primo comandante, come gruppo paramilitare di orientamento neonazista nel febbraio 2014, durante le prime fasi della guerra del Donbass, in risposta ai guerriglieri secessionisti filo-russi e agli "omini verdi" (truppe della Federazione Russa prive di distintivi), fu inquadrato nella Guardia nazionale dell'Ucraina l'11 novembre 2014. È stato ufficialmente rinominato Distaccamento autonomo operazioni speciali "Azov" (in ucraino: "", ""; traslitterato: Okremyj zahin special'noho pryznacennja "Azov", OZSP "Azov", unità militare 3057) nel gennaio del 2015.