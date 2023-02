La sorella della moglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sorella della moglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COGNATA

Significato/Curiosita : La sorella della moglie Il vizio di famiglia è un film italiano del 1975 diretto da Mariano Laurenti. Interpretato da Renzo Montagnani, Edwige Fenech e Roberto Pace (con il nome d'arte di Roberto Cenci), il film è una commedia sexy all'italiana, un sottogenere cinematografico a sfondo erotico molto in voga in quel periodo. La parentela è un vincolo costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici, tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del codice civile italiano). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

