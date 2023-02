Sono uguali in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosita : Sono uguali in inverno Il segno zodiacale, o solo segno, sia per l'astrologia occidentale sia per quella indiana (in sanscrito: , rasi), è una delle dodici suddivisioni in parti uguali dello zodiaco. Codici NN – codice vettore IATA di VIM Airlines

nn – codice ISO 639-2 alpha-2 del Norvegese Nynorsk Teatro N.N. – dramma di Leopoldo Trieste, andato in scena al Teatro delle Arti di Roma nel 1947 Altro nN – simbolo del nanonewton

NN – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NN – Sigla di (figlio di-) nomen nescio , come si indicavano nei documenti i figli di padre sconosciuto in Italia, fino al 1954.

, come si indicavano nei documenti i figli di padre sconosciuto in Italia, fino al 1954. nn – usato nelle chat al posto di "non" Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: sono; uguali; inverno; sono citate nei libri di storia; sono larghe quelle dei generosi; sono collegati in città; sono ripetute nel din don; Sono uguali nel Gargano; Sono uguali nell alveare; Sono uguali nella griglia; Sono uguali nella trentina; Ci si va spesso in inverno ; Ci si va spesso d inverno ; L inverno ... in Inghilterra; L inverno … in Inghilterra; Cerca nelle Definizioni