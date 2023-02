Sono collegati in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono collegati in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosita : Sono collegati in citta Una città è un insediamento umano, esteso e stabile, che si differenzia da un paese o un villaggio per dimensione, densità di popolazione, importanza o status legale, frutto di un processo più o meno lungo di urbanizzazione. Il termine italiano città deriva dall'analogo accusativo latino civitatem, a sua volta da civis, cittadino, poi troncato in cittade da cui deriva anche civiltà. In senso amministrativo il titolo di città spetta ai comuni ... I rioni di Roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e indicano le zone del centro storico di Roma. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: sono; collegati; città; sono citate nei libri di storia; sono larghe quelle dei generosi; sono ripetute nel din don; sono luci effimere; Separé con più pannelli collegati da cerniere; Non collegati ; Una città del Friuli-Venezia Giulia; La città presso Viterbo con importanti necropoli etrusche; La città con il Palazzo del Capitano, in Umbria; città del Lazio; Cerca nelle Definizioni