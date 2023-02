Sono citate nei libri di storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono citate nei libri di storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DATE

Significato/Curiosita : Sono citate nei libri di storia Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Date – città giapponese della prefettura di Fukushima

– città giapponese della prefettura di Fukushima Date – città giapponese della prefettura di Hokkaido

– città giapponese della prefettura di Hokkaido Date – in informatica, nome usualmente assegnato al tipo di dato data nei linguaggi di programmazione

– in informatica, nome usualmente assegnato al tipo di dato nei linguaggi di programmazione Date – plurale di data Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

