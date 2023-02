Somiglia alla foca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somiglia alla foca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Somiglia alla foca Con avancarica si intendono tutte le armi da fuoco nelle quali il proiettile viene inserito dalla cima della canna (volata). In inglese il termine si traduce con muzzle loading. Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (Otaria flavescens, in passato Otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene, peruviane, uruguayane e argentine, Statunitensi . Il suo nome scientifico è stato oggetto di notevoli controversie tra i tassonomisti che spingevano per Otaria flavescens e i sostenitori di Otaria byronia. Alla fine, ha prevalso il nome più antico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

