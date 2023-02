Un sinonimo di carboidrato - Cruciverba

Si dice sensibile alle maiuscole (in inglese e in gergo informatico case sensitive) ogni operazione di analisi del testo che considera come differenti due o più parole uguali solo per il fatto di essere scritte con lettere maiuscole o minuscole.

I glucidi o glicidi (dal greco , cioè "dolce") sono dei composti chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono chiamati anche carboidrati (da "idrati di carbonio") o saccaridi. I glucidi hanno numerose funzioni biologiche, tra cui quella di fonte energetica e trasporto dell'energia (esempio: amido, glicogeno) e quella strutturale (della cellulosa nelle piante e della cartilagine negli animali). Inoltre giocano un ruolo fondamentale nel sistema immunitario, nella fertilità e nello sviluppo biologico.