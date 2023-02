Il simbolo chimico del nettunio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il simbolo chimico del nettunio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NP

Significato/Curiosita : Il simbolo chimico del nettunio Un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. Sigle National Party – Partito Nazionale, partito politico sudafricano

– Partito Nazionale, partito politico sudafricano National Post – quotidiano canadese

– quotidiano canadese No Problem – "nessun problema" usato nelle chat

– "nessun problema" usato nelle chat Nonviolent Peaceforce

Norsk Polarinstitutt – istituto di ricerca polare norvegese

– istituto di ricerca polare norvegese Noun phrase – sintagma nominale

– sintagma nominale NP – Nuovo Politecnico, collana editoriale della casa editrice Giulio Einaudi Editore

Nyctereutes procyonoides – cane procione

– cane procione NP – Battaglioni Nuotatori e Paracadutisti della X MAS

NP – Nucleo di propaganda del Ministero della cultura popolare della RSI che così firmava cartoline e manifesti propagandistici Chimica Np – simbolo chimico del nettunio Codici NP – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Nepal

NP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Settentrionale (Ghana) Informatica .np – dominio di primo livello del Nepal

– dominio di primo livello del Nepal NP – classe di complessità (v. anche NP-completo e NP-difficile) Letteratura N.P. – romanzo di Banana Yoshimoto Musica NP – gruppo musicale Japanoise Altro Np – simbolo del neper

NP – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NP – targa automobilistica di Novi Pazar (Serbia)

NP – Nuovo Partito, partito politico taiwanese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Np» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

