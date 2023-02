Sigla di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NA

Significato/Curiosita : Sigla di Napoli Il clan Di Lauro è un sodalizio camorristico di Napoli, operante nell'area a nord, nei quartieri di Secondigliano e Scampia. Il nucleo centrale del clan è originario di Via Cupa dell'Arco. Al suo apice, tra i primi anni '90 e l'inizio degli anni 2000, l'organizzazione guadagnava più di 500.000 euro al giorno dalla sola vendita di droga, rendendo Secondigliano il più grande mercato della droga all'aperto d'Europa. Sigle NA – sigla della Città metropolitana di Napoli

– sigla della Città metropolitana di Napoli Nazional-anarchismo – corrente politica

– corrente politica Negative Approach – gruppo musicale hardcore punk

– gruppo musicale hardcore punk Nord America

Not applicable – non applicabile

– non applicabile Not available – non disponibile

– non disponibile Nucleic Acid – acido nucleico

– acido nucleico Numerical Aperture – Apertura numerica, una proprietà ottica Chimica Na – simbolo chimico del sodio

N A {\displaystyle \mathbf {N_{A}} } – costante di Avogadro, numero di particelle contenute in una mole Codici NA – codice vettore IATA di North American Airlines

– codice vettore IATA di North American Airlines na – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nauru

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nauru NA – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Namibia

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Namibia NA – codice ISO 3166-2:ES della Navarra (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della Navarra (Spagna) NA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Napoli (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Napoli (Italia) NA – codice ISO 3166-2:NG di Nassarawa (Nigeria) Informatica .na – dominio di primo livello della Namibia Persone Eddie Na (1996) – calciatore statunitense

(1996) – calciatore statunitense Na Hong-jin (1974) – regista e sceneggiatore sudcoreano

(1974) – regista e sceneggiatore sudcoreano Na Jeong-seon (1941) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana

(1941) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana Na Ree (1985) – modella sudcoreana

(1985) – modella sudcoreana Na Sang-ho (1996) – calciatore sudcoreano

(1996) – calciatore sudcoreano Na Ying, conosciuta a volte anche con il nome di Natasha Na (1967) – cantante cinese Altro nA – simbolo del nanoampere

NA – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

– targa automobilistica di Salonicco (Grecia) NA – targa automobilistica di Napoli (Italia)

– targa automobilistica di Napoli (Italia) NA – abbreviazione dell'ormone Noradrenalina

na (colloq.) – una

