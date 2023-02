Sigla della banca vaticana - Cruciverba

La Città del Vaticano, ufficialmente Stato della Città del Vaticano (in latino: Status Civitatis Vaticanæ), chiamata anche semplicemente Vaticano (o per antonomasia San Pietro, o impropriamente Santa Sede), è una città-Stato senza sbocco al mare della Penisola italiana, il più piccolo Stato sovrano del mondo sia per popolazione (869 abitanti) sia per estensione territoriale (0,44 km²), ...

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR) è un'istituzione finanziaria pubblica della Città del Vaticano, fondata nel 1942 da papa Pio XII e con sede in Vaticano. È spesso erroneamente considerato la banca centrale della Santa Sede, compito invece svolto dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).