Il set dei vip - Cruciverba

VIP è un film per la televisione italiano del 2008. È diretto da Carlo Vanzina, da lui scritto insieme al fratello Enrico, e prodotto per Mediaset, che l'ha trasmesso in prima visione su Canale 5 il 12 ottobre 2008.

Jet Li, pseudonimo di Li Lianjie (S, Li LiánjiéP; Pechino, 26 aprile 1963), è un attore e artista marziale cinese. È considerato uno dei migliori esecutori di ruoli d'azione in film di arti marziali.