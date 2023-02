Si serve di demagogia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si serve di demagogia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TRASCINATORE

Significato/Curiosita : Si serve di demagogia Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio, 29 luglio 1883 – Giulino di Mezzegra, 28 aprile 1945) è stato un politico, militare e giornalista italiano. Andrea Russotto (Roma, 25 maggio 1988) è un calciatore italiano, centrocampista del Catania. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

