Mi seguono in mille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mi seguono in mille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LL

Significato/Curiosita : Mi seguono in mille Gianni Morandi, all'anagrafe Gian Luigi Morandi (Monghidoro, 11 dicembre 1944), è un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. Sigle Proiezione latero-laterale nei radiogrammi Codici LL – codice vettore IATA di Allegro

LL – codice ISO 3166-2:CL di Los Lagos (Cile)

LL – codice ISO 3166-2:FI della provincia della Lapponia (Finlandia) Informatica Parser LL – parser top-down Musica LL Cool J – rapper statunitense Altro Ll – lettera supplementare dell'alfabeto latino

– lettera supplementare dell'alfabeto latino LL – targa automobilistica di Linz-Land (Austria)

LL – targa automobilistica di Landsberg am Lech (Germania)

un tipo di condrite ordinaria Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

