Segue la theta - Cruciverba

L'approssimazione per angoli piccoli consiste nel semplificare le funzioni trigonometriche di base a funzioni più semplici quando l'angolo è molto piccolo e tende a zero. L'approssimazione si basa sugli sviluppi di Taylor-MacLaurin troncati al secondo ordine. Si ha:

Iota (; ) è la nona lettera dell'alfabeto greco e si pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[i]. È una delle cinque vocali (ha, però 2 versioni fonetiche), ed è ancipite, cioè la sua quantità può essere sia lunga che breve. È detta, come la , vocale debole, e può formare dittongo con le vocali forti (a, e, , , ); in caso di dittongo spurio (cioè in unione con una vocale lunga), tuttavia, la viene sottoscritta e non si pronuncia (ad esempio: oppure ); ma se la lettera è maiuscola la si ascrive pur non essendo pronunciata (ad esempio si legge Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[a]). In caso di dittongo proprio, invece, cioè in unione con una vocale breve, la si ascrive e viene comunemente pronunciata.