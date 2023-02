Il segno zodiacale fra i Gemelli e il Leone - Cruciverba

Il segno zodiacale, o solo segno, sia per l'astrologia occidentale sia per quella indiana (in sanscrito: , rasi), è una delle dodici suddivisioni in parti uguali dello zodiaco.

Astrologia

Cancro – uno dei dodici segni zodiacali.

Astronomia

Cancro – costellazione dello zodiaco

Botanica

Cancro corticale del castagno – malattia del castagno

Medicina

Cancro – sinonimo di neoplasia maligna

