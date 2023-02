Scura al massimo - Cruciverba

Il delitto Casati Stampa, noto anche come delitto di via Puccini, fu un duplice omicidio commesso a Roma il 30 agosto 1970 nell'abitazione di Camillo II Casati Stampa marchese di Soncino, nobiluomo nato l'8 gennaio 1927, proveniente da una delle più antiche casate patrizie milanesi. Questi uccise la moglie Anna Fallarino, nata il 19 marzo 1929, e il suo giovane amante Massimo Minorenti, classe 1945, per poi suicidarsi.

Geografia

Nera – fiume dell'Italia

– fiume dell'Italia Nera – fiume della Russia

– fiume della Russia Nera – fiume della Serbia

– fiume della Serbia Nerà – isola della Grecia, nel Dodecaneso

Altro