Scrivono grazie ad una punta di feltro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrivono grazie ad una punta di feltro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENNARELLI

Il pennarello è un tipo di penna il cui serbatoio ha inchiostro colorato e la punta è formata da un materiale sintetico poroso (come feltro o nylon).

