Scelto dagli elettori - Cruciverba

Il teorema dell'elettore mediano afferma che, in una elezione a maggioranza, se la preferenza degli elettori può essere rappresentata come un punto lungo una sola dimensione, se tutti gli elettori votano in modo deterministico per la politica più vicina a quella da loro preferita e se ci sono solo due politiche fra le quali scegliere, sarà scelta la politica preferita dall'elettore mediano. Questa strategia è un equilibrio di Nash.

L'Open Sud de France (conosciuto prima come Grand Prix de Tennis de Lyon) è un torneo di tennis maschile, facente parte dell'ATP Tour. È stato votato dai tennisti come miglior torneo di categoria nel 1999. Si è disputato al Palais des Sports de Gerland di Lione dal 1987 al 2009 e dal 2010 si gioca all'Arena Montpellier di Montpellier sempre su campi indoor in cemento.