Rivelano il raffreddore - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : STARNUTI

Significato/Curiosita : Rivelano il raffreddore La seconda stagione della serie televisiva Manifest, composta da 13 episodi, è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti sulla NBC dal 6 gennaio al 6 aprile 2020. Lo starnuto è una violenta emissione d'aria dai polmoni. Viene solitamente correlata ad uno stato di infiammazione virale, tipicamente nel raffreddore. La funzione del meccanismo per cui si starnutisce è eliminare tramite le vie aeree gli agenti patogeni. Si può anche starnutire a seguito di una reazione allergica verso qualche sostanza particolare oppure semplicemente per irritazione delle mucose nasali causata da polvere, pepe, ammoniaca e altre sostanze. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

