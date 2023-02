Ridà nuova vita alla penna biro - Cruciverba

La Pilot Corporation ( Kabushiki Kaisha Pairotto Koporeshon, Borsa di Tokyo: 7846) è un'azienda con sede a Tokyo, Giappone, fondata nel 1918 da Ryosuke Namiki, leader nella produzione di articoli di gioielleria e cancelleria, in particolare penne a sfera e stilografiche. È la prima azienda produttrice di penne in Giappone, e terza negli Stati Uniti. Possiede succursali nella maggior parte dei Paesi di tutto il mondo, tra cui Filippine, Regno Unito, Malaysia, Brasile, Sudafrica, Germania, e Francia. La maggior parte delle penne marca Pilot sono prodotte in Giappone, Francia e Stati Uniti.