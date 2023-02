Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALSEDINE

Significato/Curiosita : Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare Giorgio Panariello (Montignoso, 30 settembre 1960) è un comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista italiano. La salsedine è la presenza di sali solubili in un qualsiasi mezzo (acqua, aria, terreno) in quantità tali da produrre effetti macroscopici come, ad esempio, l'aumento del potenziale osmotico. Per estensione s'indica come salsedine il caratteristico odore prodotto dall'aerosol marino. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

