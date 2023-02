Relativa al corpo umano - Cruciverba

Il corpo umano è la struttura fisica di un essere umano. È composto da diversi tipi di cellule, che insieme formano tessuti, che a loro volta sono organizzati in sistemi di organi o apparati, ovvero è nel complesso un sistema in cui tutti i vari sottosistemi o apparati sono in interazione reciproca tra loro. Per questo, dal punto di vista fisico, è spesso visto come un sistema complesso.

Sono dette cellule somatiche le cellule che costituiscono il corpo, o soma, di un organismo. Aggregati di cellule somatiche formano i vari tessuti che, in organismi complessi, vanno a costituire gli organi e a loro volta gli apparati.