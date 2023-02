Il regno di Semiramide - Cruciverba

Semiramide (in siriaco: , Šammiram; in greco moderno: Seµaµ, traslitterato: Semíramis; in armeno: , traslitterato: Šamiram; in arabo: , Semíramis; ... – ...) è stata una leggendaria regina assiro-babilonese, moglie dell'altrettanto ...

Anticamente il termine Assiria (in accadico: Ašsur; in aramaico: /, Aûr; in ebraico: , Ashur) si riferiva a una regione dell'alto Tigri, corrispondente all'estrema regione settentrionale dell'odierno Iraq. Era cinta ad est dai monti Zagros e a nord dal massiccio dell'Armenia, mentre a sud-ovest si estendeva la pianura mesopotamica.