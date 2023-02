Regione che si cita con l Alsazia - Cruciverba

L'Alsazia-Lorena (in tedesco: Elsaß-Lothringen; in francese: Alsace-Lorraine; in dialetto alsaziano Elsaß-Lothringe) è una regione storica lungamente contesa tra Germania e Francia ed oggi facente parte di quest'ultima. Le sue città principali sono Strasburgo, Metz e Colmar

Cinema

Lorena – regia di Georges Tréville (1918)

Geografia

Lorena – regione storico-culturale ed ex suddivisione amministrativa della Francia

– regione storico-culturale ed ex suddivisione amministrativa della Francia Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena – regione della Francia

– regione della Francia Lorena – città brasiliana dello Stato di San Paolo

– città brasiliana dello Stato di San Paolo Lorena – città statunitense nello Stato del Texas

Onomastica

Lorena – nome femminile di persona che fu principalmente distribuito verso la fine del Settecento in Toscana in onore dei Gran Duchi di Toscana della dinastia di Lorena. L'onomastico è il 10 dicembre, N. S. di Loreto.

Storia

Lorena – famiglia regnante nel Granducato di Toscana tra il XVIII e il XIX secolo

– famiglia regnante nel Granducato di Toscana tra il XVIII e il XIX secolo Lorena – ducato della Francia

– ducato della Francia Lorena – forma "alla francese" della Lotaringia

