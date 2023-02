Un rapporto circostanziato - Cruciverba

Gerico ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'riko/; arabo ; ebraico Yrio o Yrîô, Yrîô) è una città della regione palestinese della Cisgiordania (governatorato omonimo), situata in prossimità del fiume Giordano, con una popolazione di circa 18 300 abitanti.

L'attentato a Giovanni Paolo II è stato un tentativo di omicidio del papa commesso il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro, in Vaticano, da Mehmet Ali Agca, un killer professionista turco, che gli sparò 2 colpi di pistola ferendolo gravemente. Il terzo fu sparato da un complice non riconosciuto.