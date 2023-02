Questa cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questa cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Significato/Curiosita : Questa cosa Cosa nostra (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia e in più parti nel mondo. Ciò che inferno non è è un romanzo pubblicato nel 2014 da Alessandro D'Avenia. Il titolo riprende una famosa citazione di Italo Calvino, tratta dal romanzo Le città invisibili. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

