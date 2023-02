Quello di coscienza si rifutava di fare il soldato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di coscienza si rifutava di fare il soldato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OBIETTORE

Significato/Curiosita : Quello di coscienza si rifutava di fare il soldato La locuzione obiezione di coscienza indica la possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere, imposto dall'ordinamento giuridico o comunque contrario alle convinzioni di una persona, da parte di chi ritiene gli effetti che deriverebbero dall'ottemperanza contrari alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

