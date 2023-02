Un quarto di trecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quarto di trecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Un quarto di trecento Fight Club è il primo romanzo dell’autore statunitense Chuck Palahniuk, pubblicato nel 1996. Il regista David Fincher ne ha poi tratto un omonimo film di culto tre anni dopo. In seguito al film, il romanzo ha acquisito molta popolarità e ricevuto varie critiche, soprattutto per l'esplicita raffigurazione della violenza e per lo stampo nichilistico della narrazione. Codici TR – codice vettore IATA di Tiger Airways

tr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turca

TR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Turchia

TR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tirana (Albania)

TR – codice ISO 3166-2:IN di Tripura (India)

TR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Terni (Italia)

TR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Teleorman (Romania) Informatica .tr – dominio di primo livello della Turchia

– dominio di primo livello della Turchia tr – comando Unix

– comando Unix <tr>...</tr> – elemento HTML che crea una riga all'interno di una tabella @. Mineralogia Tr – abbreviazione di tremolite Altro TR – cannone francese

– cannone francese TR – targa automobilistica di Terni (Italia)

TR – targa automobilistica di Treviri (Germania)

TR – vecchia targa automobilistica di Trebíc (Repubblica Ceca)

TR – targa automobilistica di Turcianske Teplice (Slovacchia)

