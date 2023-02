Può essere a bocca chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a bocca chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CORO

Significato/Curiosita : Puo essere a bocca chiusa La bocca o cavo orale (lat. cavum oris) è l'orifizio attraverso cui gli animali si cibano. È sempre la prima parte dell'apparato digerente ed inizia con l'apertura boccale. Spesso con bocca si intende, a seconda degli ambiti dell'anatomia, animale, umana o comparata, non solo l'apertura, ma anche gli annessi, come l'intera cavità orale dei vertebrati o l'apparato boccale degli artropodi. Coro – città del Venezuela

– città del Venezuela Coro – brano di un'opera lirica

– brano di un'opera lirica Coro – gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi

– gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi Coro greco – gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari

– gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari Coro , gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate

, gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate Coro – parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci)

– parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci) Coro è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda Pagine correlate Musica corale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «coro» Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

