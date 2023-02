Un prodotto del petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prodotto del petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GASOLINA

Significato/Curiosita : Un prodotto del petrolio Il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia", e oleum "olio", cioè "olio di roccia") è una miscela liquida di vari idrocarburi, in prevalenza alcani, che si trova in giacimenti negli strati superiori della crosta terrestre, ed è una fonte primaria energetica della modernità. La gasolina, conosciuta anche come benzina naturale, è un gas liquido naturale con pressione di vapore intermedia tra il gas naturale condensato e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale miscela chimica di idrocarburi liquidi è portata a condizioni di pressione e temperatura standard ed è molto più volatile e instabile della benzina in commercio. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

