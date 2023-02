Prime lettere... d amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prime lettere... d amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AM

Significato/Curiosita : Prime lettere... d amore Le ultime lettere di Jacopo Ortis o Ultime lettere di Jacopo Ortis è un romanzo di Ugo Foscolo, considerato il primo romanzo epistolare della letteratura italiana, nel quale sono raccolte le 67 lettere che il protagonista, Jacopo Ortis, mandò all'amico Lorenzo Alderani, che dopo il suicidio di Jacopo le avrebbe date alla stampa corredandole di una presentazione e di una conclusione. Vagamente ispirato ad un fatto reale, e al modello letterario de I dolori del ... Sigle Accademia militare

Additive Manufacturing

Aeronautica Militare

Alleanza Monarchica – movimento politico italiano

– movimento politico italiano Allievo maresciallo

Amplitude Modulation – nella radio, modulazione di ampiezza

– nella radio, modulazione di ampiezza ante meridiem – in latino "prima di mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzanotte alle 11:59 di mattina

– in latino "prima di mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzanotte alle 11:59 di mattina Automated Mathematician – Matematico Automatico Chimica Am – simbolo chimico dell'americio

– simbolo chimico dell'americio AM – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano Codici AM – Codice vettore IATA di Aeroméxico

– Codice vettore IATA di Aeroméxico am – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua amarica

– Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua amarica AM – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Armenia

– Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Armenia AM – Codice ISO 3166-2:BR dello stato di Amazonas (Brasile) Geologia AM – Supersintema di Almè, nel comune di Almè, in provincia di Bergamo, supersintema stratigrafico della Lombardia. Informatica .am – dominio di primo livello dell'Armenia

– dominio di primo livello dell'Armenia AM – programma di intelligenza artificiale di Doug Lenat

– programma di intelligenza artificiale di Doug Lenat AM – Application Management Gestione Applicativa (GA) Musica Am – accordo musicale di La minore secondo la notazione inglese

– accordo musicale di La minore secondo la notazione inglese A.M. – album dei Wilco del 1995

– album dei Wilco del 1995 AM – album degli Arctic Monkeys del 2013

– album degli Arctic Monkeys del 2013 A.M. – album di Chris Young del 2013

– album di Chris Young del 2013 A.M. – brano degli One Direction del 2015, dall'album Made in the A.M. Religione A.M. – Suore Agostiniane Missionarie

– Suore Agostiniane Missionarie A.M. – Suore Antoniane di Maria

– Suore Antoniane di Maria AM – Ave Maria Altro am – simbolo di attometro, ovvero 10 -18 metri

– simbolo di attometro, ovvero 10 metri AM – abbreviazione per Anno Mundi, latino per "nell'anno del mondo", si veda anno Domini

– abbreviazione per Anno Mundi, latino per "nell'anno del mondo", si veda anno Domini AM – classe di complessità definita dal Protocollo Arthur-Merlin

AM – tipo di Patente è l'ex CIG per guidare i motorini 50 di cilindrata.

