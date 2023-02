Prefisso per vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENO

Significato/Curiosita : Prefisso per vino Prefissi *prefissi che in alcuni dizionari potrebbero essere indicati come prefissoidi o primi elementi. Prefissoidi I prefissoidi sono prefissi che indicano altre proprietà della parola stessa su cui sono attaccati (spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. Brian Eno, all'anagrafe Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno (pr.: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ino]; Woodbridge, 15 maggio 1948), è un musicista, compositore e produttore discografico britannico. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

