È preda di fissazioni - Cruciverba

Dieci piccoli indiani (titolo originale: Ten Little Niggers; negli USA: And Then There Were None) è un romanzo giallo scritto da Agatha Christie, da lei descritto come il più arduo da scrivere dei suoi libri. Uscì dapprima a puntate sul giornale inglese Daily Express da martedì 6 giugno 1939 a sabato 1º luglio 1939 in 23 parti, senza divisioni in capitoli.

In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità.