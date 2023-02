Si pratica in piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NUOTO

Significato/Curiosita : Si pratica in piscina Una piscina è una vasca artificiale che, riempita d'acqua dolce o di mare sottoposta a tecniche di trattamento e disinfezione per garantirne l'igiene (come il cloro, i correttori di pH, l'antialghe, ecc.) è adibita generalmente a sport acquatici oppure ad attività terapeutiche o ricreative. La gestione di una piscina è assoggettata a leggi e norme tecniche specifiche che garantiscono la salute e la sicurezza di coloro che la frequentano. Il nuoto è un'attività individuale che permette il galleggiamento e il moto del proprio corpo nell'acqua. Il nuoto coinvolge quasi tutti i muscoli del corpo. Oltre a essere uno sport olimpico è un'attività ricreativa. La storia del nuoto trova le sue origini sin dall'antichità, oltre 7 000 anni fa, come testimonia il rinvenimento di pitture rupestri rappresentanti uomini nell'atto del nuoto risalenti all'Età della pietra. È inserito nel programma olimpico fin dai Giochi della I Olimpiade. Il nuoto può essere praticato, a livello agonistico, comportando molti sacrifici per chi lo pratica a questo livello. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

