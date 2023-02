Un porto pugliese - Cruciverba

La cucina pugliese si caratterizza soprattutto per il rilievo dato alla materia prima, sia di terra che di mare, e per il fatto che tutti gli ingredienti sono appunto finalizzati ad esaltare e a non alterare i sapori base dei prodotti usati.

Taranto (; Tarde - AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 188 308 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia.