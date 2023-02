Il poeta di Fratelli d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta di Fratelli d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAMELI

Significato/Curiosita : Il poeta di Fratelli d Italia Rocco e i suoi fratelli è un film del 1960 diretto da Luchino Visconti e ispirato ai racconti de Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori. Goffredo Mameli dei Mannelli, meglio noto come Goffredo Mameli (Genova, 5 settembre 1827 – Roma, 6 luglio 1849), è stato un poeta e patriota italiano. Annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano, morì a soli 21 anni a Roma nel 1849, in seguito a una ferita infetta che si procurò durante la difesa della Repubblica Romana. È l'autore del testo de Il Canto degli Italiani, inno nazionale della Repubblica Italiana dal 1946. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 febbraio 2023

Soluzione per: poeta; fratelli; italia; Lo Scialoja pittore e poeta ; Prontuari per poeta stri; Il cinghiale del poeta ; Garcia, poeta spagnolo; I fratelli di babbo e mamma; I fratelli francesi che inventarono il cinematografo; Scrisse fratelli d Italia; Pianta simile alla campanula che ci ricorda una fiaba dei fratelli Grimm; L inter... italia no; Quelle bianche comprendono l italia e la Vittoria; Formaggio dell italia centrale; Il primo presidente della Repubblica italia na; Cerca nelle Definizioni